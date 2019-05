Bale le declara la guerra al Real Madrid: 'estalla' en el vestuario y pide 17 millones de euros para irse

Gareth Bale sabe que en el Real Madrid ya no lo quieren. Señales claras, como no darle ni un minuto en el último partido de LaLiga Santander , demuestran que Florentino Pérez y Zinedine Zidane quieren verlo fuera. Sin embargo, el crack galés no se las pondrá fácil.



Según publica este domingo 'Radioestadio' de España, Bale le ha declarado la guerra al Real Madrid luego del partido ante Betis. Le molestó no haber jugado en lo que habría sido su último partido como merengue y al llegar al vestuario 'explotó' de rabia frente a sus compañeros.

"Tengo tres años de contrato. Si quieren que me vaya, que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no, aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego", habría dicho Bale delante del resto de jugadores del Real Madrid.

¿Y qué dice Zidane sobre la salida de Bale?

"Sinceramente no sé lo que va a pasar con Bale. He contado con otros jugadores últimamente y está claro para mí. Estoy tomando decisiones de quién juega y los cambios para el próximo año puede pasar de todo", dijo el DT del Real Madrid sobre el galés.



Por otro lado, Zidane destacó lo que ha aportado Bale al Real Madrid en sus años en la casa blanca, pero justificó su decisión mirando el presente. "Lo que ha hecho nadie lo va a cambiar, ha ganado muchas cosas aquí, pero el día a día es de lo que vivimos, el presente. Como entrenador decido por el presente".

