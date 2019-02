Una raya más: antes del Real Madrid-Levante, Bale fue captado viendo un torneo de golf [VIDEO]

Cuando fichó por Real Madrid en 2013, Gareth Bale se convirtió en titular indiscutible de la 'Casa Blanca' de la mano de Carlo Ancelotti. Es más, el atacante galés fue clave para ganar los títulos de la Copa del Rey y Champions League en 2014, marcando en ambas finales.

No obstante, el presente de Gareth Bale en Real Madrid no es nada bueno. Si bien le marcó al Levante, tuvo un desplante con Lucas Vázquez al momento de su gol y es suplente de Vinicius Junior. Ahora, la prensa española ha revelado un nuevo gesto del galés que no gustará a la afición merengue.

Resulta que el programa Jugones captó el momento de la llegada del bus del Madrid al Ciutat de Valencia y cómo Bale bajó del mismo. Miraba su celular y seguía un torneo de golf (World Golf Championship de México), como se aprecia claramente en imágenes.

Esto viene después que el diario Marca sostuviera que el delantero no se lleva bien con algunos de sus compañeros como Thibaut Courtois, luego que este revelara que en el vestuario blanco le dicen 'el golfista'.

Por otra parte, se espera que Gareth Bale sea nuevamente suplente este miércoles en el duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey con Barcelona. ¿Comerá banca también el fin de semana ante los culés por LaLiga?

