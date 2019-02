Siempre hay un por qué: los motivos de la molestia de Bale tras su gol ante Levante

Si bien es cierto que Gareth Bale marcó el gol triunfal de penal del Real Madrid sobre Levante (2-1) el último domingo por LaLiga Santander, más fue noticia el desplante que tuvo en su 'celebración'. Se sacó de encima a Lucas Vázquez cuando este fue a felicitarlo e incluso se alejó de sus compañeros cuando quisieron acercarse a él.

¿Qué ha motivado a que Gareth Bale tenga este tipo de actitud en Real Madrid? El diario Marca reporta que son tres los motivos del por qué el galés se encuentra así. Primero detalla que se debe a su "situación deportiva". El ex Tottenham no entiende por qué es suplente si ya está totalmente recuperado de sus lesiones. "Se siente maltratado", sostiene el citado medio.

Sus compañeros en el Madrid también tienen que ver en este problema. El rotativo español menciona que a Bale no le ha gustado para nada las declaraciones de sus colegas en el Bernabéu, como Thibaut Courtois y Marcelo. En su momento, el portero belga mencionó que en el vestuario le llaman 'el golfista' y que no va a las cenas en grupo "porque a esas horas duerme". El brasilero, por su parte, bromeó con su español (ya lleva casi seis años en España y dificulta la comunicación con sus compañeros al no hablar el idioma).

Otro punto a tomar es la prensa española. "Se siente atacado y lamenta que no se tengan en cuenta todos los éxitos que ha conseguido en el equipo. Esto provoca que sonría menos que de costumbre", añade.

Por otra parte, Gareth Bale y compañía se preparan para el clave duelo de este miércoles ante Barcelona por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El sábado jugarán nuevamente con los culés, pero por LaLiga.

