Ademola Lookman anota el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Ademola Lookman anota el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Real Madrid. (Video: ESPN)

se pone en ventaja en el Estadio Santiago Bernabéu ante luego del gol de , quien recibió dentro del área un pase de taco de Giuliano Simeone. Tras esta genialidad, el delantero nigeriano definió para anotar el 1-0 para los colchoneros. Con este tanto, Lookman suma cuatro goles con el Atlético de Madrid y el primero en La Liga. Por ahora, este resultado impide que el conjunto merengue siga de cerca al Barcelona en la lucha por el título.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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