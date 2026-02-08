Gol de Álvaro Carreras para el 1-0 de Real Madrid vs Valencia por LaLiga | VIDEO: ESPN
vence en Mestalla al por una jornada más de . El gol llegó a los 65 minutos del partido, el autor del gol fue el español Alvaro Carreras, quien tomó valentía y por la banda izquierda se sacó de encima a casi toda la defensa del Valencia para poner a festejar a todo el equipo de Arbeloa que lucha por no alejarse del lider actual, Barcelona.

