Gol de Antoine Griezmann, Atlético 5-2 Real Madrid. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)
Turno de un referente. cerró la goleada por 5-2 ante , por la fecha 7 de , de la mano de uno de sus referentes: . Con el objetivo de refrescar piernas, el ‘Cholo’ Simeone hizo una serie de cambios y el quinto gol vino de la banca. En un contragolpe, ‘Grizzi’ le marcó el pase a Álex Baena y definió en primera ante la salida de Thibaut Courtois. Un partido redondo para el Atlético, que da un golpe de autoridad ante su clásico rival y le quita el invicto en el torneo.

