Gol anulado de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs Barcelona | VIDEO: ESPN
En el Santiago Bernabéu, recibe al por un clásico más del fútbol español. Los ‘blancos’ buscan imponer su localía. Es por ello que a los 12 minutos llegó un bombazo de Mbappé que sorprendió a la defensa del Barcelona, sin embargo, minutos después este gol quedó anulado por posición adelantada del delantero y goleador francés. Con esto el resultado sigue igualado y hay clásico en España.

Así fue el gol anulado de Mbappé a los 12 minutos del Real Madrid vs Barcelona | VIDEO: BEINSPORTS
