GOL Arda Güler, Real Madrid 1-0 Elche (Video: LaLiga)
GOL Arda Güler, Real Madrid 1-0 Elche (Video: LaLiga)

Sobre los 25 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta en su visita al . De una pelota parada, el encargado de ejecutar el remate fue . El turco eligió pegarla al palo del arquero , quien se quedó prácticamente estático y la pelota, luego de pegar en el poste, chocó en el argentino y entró al arco. Finalmente le dieron autogol a Dituro y no contaron el tanto a favor del volante.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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