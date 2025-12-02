Gol de Álex Baena para el 1-0 del Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga. (Video: BeinSports)
Se ponen adelante los de Simeone. Imponiéndose en los minutos iniciales del compromiso, la jugada del primer gol del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou, nació de un pase largo que tomó mal parada, adelantada y en línea a la retaguardia culé. Nahuel Molina lo vio picar en largo y lo asistió bien para que el 10 controlara, se escapara y le ganara el mano a mano a Joan García. La jugada fue inmediatamente anulada por un fuera de juego que parecía claro, pero luego del trazado de líneas vía VAR se convalidó el gol.

