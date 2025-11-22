Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Goleada absoluta! Goles de Ferran Torres y Fermín López para el 3-0 del Barcelona vs Athletic
¡Goleada absoluta! Goles de Ferran Torres y Fermín López para el 3-0 del Barcelona vs Athletic
Un nuevo gol para los ‘culés’ llega de los pies del intratable Ferran, que con cada partido se afianza más en la titularidad. Esta vez, la asociación con Lamine Yamal fue clave. Pero no tardó mucho para que Fermín hiciera lo suyo también.
Gol de Ferran Torres puso el 2-0 del Barcelona vs Athletic Bilbao. (Video: BeinSports)
No paran los goles del Barcelona, pues después de que Robert Lewandowski marcara el primer gol, los intentos de seguir aprovechando el poderío dieron sus frutos, en los últimos minutos del primer tiempo. Y es que el Athletic Bilbao sigue cometiendo el fatal error de jugar mal en salida lo que le da la facilidad a los ‘culés’ de meterse hasta el área. Con la defensa totalmente desordenada, desde la derecha aparecería Lamine Yamal que hizo un inteligente cambio de banda con dirección a Ferran Torres que no tuvo incomodidad para sacar el disparo al primer palo y poner el segundo gol. Ya en el segundo tiempo, la cuota de gol siguió aumentando con el tanto de Fermín López.
Fermín López puso el 3-0:
Gol de Fermín López para el 3-0 del Barcelona vs Athletic Bilbao. (Video: beinSports)
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.