Gol de Ferran Torres puso el 2-0 del Barcelona vs Athletic Bilbao. (Video: BeinSports)
No paran los goles del , pues después de que marcara el primer gol, los intentos de seguir aprovechando el poderío dieron sus frutos, en los últimos minutos del primer tiempo. Y es que el sigue cometiendo el fatal error de jugar mal en salida lo que le da la facilidad a los ‘culés’ de meterse hasta el área. Con la defensa totalmente desordenada, desde la derecha aparecería Lamine Yamal que hizo un inteligente cambio de banda con dirección a Ferran Torres que no tuvo incomodidad para sacar el disparo al primer palo y poner el segundo gol. Ya en el segundo tiempo, la cuota de gol siguió aumentando con el tanto de Fermín López.

Fermín López puso el 3-0:

Gol de Fermín López para el 3-0 del Barcelona vs Athletic Bilbao. (Video: beinSports)
