Gol y lesión de Dani Olmo para el 2-1 del Barcelona vs Atlético de Madrid | Video: DSports
Gol y lesión de Dani Olmo para el 2-1 del Barcelona vs Atlético de Madrid | Video: DSports

El Barcelona consiguió ponerse por delante en el marcador contra el Atlético de Madrid poco después de superar la hora de partido. Dani Olmo fue el protagonista al anotar el 2-1 con una gran definición cruzada, dejando sin opciones de reacción a Jan Oblak. Sin embargo, la celebración se vio ensombrecida de inmediato. Al momento de caer tras el disparo, Olmo se dolió visiblemente del hombro, provocando una preocupación instantánea. Las señales de dolor del mediocampista movilizaron al cuerpo técnico. Tras ser asistido, el jugador no pudo continuar y fue reemplazado por Ferran Torres. Si bien la confirmación oficial está pendiente, todo indica que se trata de una posible lesión en el hombro, un contratiempo que podría mermar significativamente al Barcelona en un calendario de alta exigencia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS