¡Con todo y lesión! Gol de Dani Olmo puso el 2-1 del Barcelona vs Atlético de Madrid
Después de más de 10 toque desde su arquero hasta el área rival, el cuadro ‘culé’ impuso su jerarquía con el juego corto, desestabilizando al cuadro ‘colchonero’ que no pudo hacer nada ante el rápido actuar de Olmo que, al sacar el disparo, cae sobre su hombro y sale lesionado.
Gol y lesión de Dani Olmo para el 2-1 del Barcelona vs Atlético de Madrid | Video: DSports
El Barcelona consiguió ponerse por delante en el marcador contra el Atlético de Madrid poco después de superar la hora de partido. Dani Olmo fue el protagonista al anotar el 2-1 con una gran definición cruzada, dejando sin opciones de reacción a Jan Oblak. Sin embargo, la celebración se vio ensombrecida de inmediato. Al momento de caer tras el disparo, Olmo se dolió visiblemente del hombro, provocando una preocupación instantánea. Las señales de dolor del mediocampista movilizaron al cuerpo técnico. Tras ser asistido, el jugador no pudo continuar y fue reemplazado por Ferran Torres. Si bien la confirmación oficial está pendiente, todo indica que se trata de una posible lesión en el hombro, un contratiempo que podría mermar significativamente al Barcelona en un calendario de alta exigencia.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.