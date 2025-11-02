Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Con la potencia de un ‘rayo’! Gol de Marcus Rashford para el 3-1 de Barcelona vs. Elche
Barcelona vence por dos goles de diferencia al Elche por la jornada 11 de LaLiga 2025. El cuadro de Hansi Flick comenzó con pie derecho este partido convirtiendo dos goles en los primeros 12 minutos del partido. Sin embargo, antes del término del primer tiempo, el conjunto visitante logró descontar. Esto generó un olfato de peligro en los azulgranas, quienes para el segundo tiempo salieron a buscar asegurar el partido. Es así como a los 61 minutos llegó el gol de Marcus Rashford, quien tras un pase exquisito de Fermín López, terminó rematando con pura potencia al pórtico del Elche, defendido por Iñaki Peña, quien nada pudo hacer para detener el tercer gol del Barza.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.