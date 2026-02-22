Gol de Frenkie De Jong para el 2-0 del Barcelona vs. Levante por LaLiga | VIDEO: ESPN
Gol de Frenkie De Jong para el 2-0 del Barcelona vs. Levante por LaLiga | VIDEO: ESPN

no perdona. El cuadro de Hansi Flick no perdona al en lo que viene a ser la jornada 25 de . Los azulgranas anotaron el segundo gol del partido a los 32 minutos del partido tras un centro preciso de Joao Cancelo para encontrar a un Frenkie de Jong quién se metió al área como un cazador para poner a celebrar a todo el Camp Nou.

