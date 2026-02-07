Gol de Lamine Yamal para el 2-0 de Barcelona vs Mallorca por LaLiga | VIDEO: ESPN
Gol de Lamine Yamal para el 2-0 de Barcelona vs Mallorca por LaLiga | VIDEO: ESPN

Barcelona quiere sellar una victoria de local frente a Mallorca. Es por ello que Lamine Yamal dijo presente en el Camp Nou. El delantero español tuvo tiempo y espacio para sacar un potente remate desde larga distancia que terminó en golazo para el Barcelona a los 61 minutos de partido por la fecha 23 de LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS