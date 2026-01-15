Gol de Lamine Yamal para el 2-0 del Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey | VIDEO: América TV
Gol de Lamine Yamal para el 2-0 del Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey | VIDEO: América TV

vencía por la mínima diferencia a Racing en los octavos de final de la . Sin embargo, no deseaba que le sucediera lo mismo que al Real Madrid; es por ello que en los descuentos apareció Lamine Yamal (90+5’) para finiquitar el encuentro y darle el pase a los azulgranas a los cuartos de final. Tras un nuevo contragolpe con una precisa asistencia de Raphinha, terminó en los pies de Yamal, quien solo tuvo que empujar el balón para poner el segundo tanto del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS