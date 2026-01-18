Gol de Marcus Rashford para el 1-1 del Barcelona vs Real Sociedad. (Video: ESPN)
Gol de Marcus Rashford para el 1-1 del Barcelona vs Real Sociedad. (Video: ESPN)

Llegan al empate. Cuando iba avanzando el segundo tiempo del partido, el Barcelona trató de encontrar rápidamente el gol del empate, pero se encontró con una muralla defensiva de su rival que cerró los espacios de los más talentosos de los culés. Sin embargo, alrededor del minuto 70 un desequilibrio de Lamine Yamal le daría la posibilidad de jalar marca y abrir campo por la zona izquierda donde ya Marcus Rashford esperaba atentamente. Es así pues que Yamal decide hacer el cambio de banda y, de cabeza, Marcus mete el gol del empate del partido.

