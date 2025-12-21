Gol de Raphinha puso el 1-0 del Barcelona vs Villarreal por LaLiga. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha puso el 1-0 del Barcelona vs Villarreal por LaLiga. (Video: ESPN)

Durante la visita del Barcelona al Estadio de la Cerámica en la jornada 17 de LaLiga, Raphinha volvió a brillar al hacerse cargo de un penalti decisivo que puso en ventaja al equipo catalán frente al Villarreal. Con una ejecución impecable desde los once metros, el atacante brasileño no solo rompió el empate inicial, sino que también consolidó la posición de los culés en la parte alta de la clasificación y dio un impulso vital a sus ambiciones por el título. Esta nueva aportación del extremo subraya su rol determinante en el sistema ofensivo de Hansi Flick, confirmándose como uno de los pilares fundamentales del conjunto azulgrana en la presente campaña.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS