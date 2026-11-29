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El pase de Gordon es medio gol: Dani Olmo marcó el 2-1 del Barcelona vs. La Coruña
El Barcelona volvió a ponerse en ventaja frente al Deportivo La Coruña a los 20 minutos del primer tiempo. Esta vez fue Dani Olmo quien apareció para marcar el 2-1, luego de una buena acción por el sector ofensivo. Anthony Gordon recibió el balón y levantó la cabeza para enviar un centro preciso al área, donde encontró al mediocampista español. Olmo atacó el espacio, se anticipó a la defensa local y conectó un cabezazo bien colocado que terminó en el fondo de la portería de Leo Román. De esta manera, el conjunto azulgrana recuperó la ventaja en Riazor y volvió a golpear después de que Pierre Emerick Aubameyang había conseguido el empate para los locales.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.