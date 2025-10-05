Gol de Alexis Sánchez, Sevilla 1-0 Barcelona. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)
cae ante por la fecha 8 de . Sobre los 14 minutos del primer tiempo, un polémico penal cobrado con ayuda del VAR, por una falta cometida por Ronald Araujo sobre Isaac Romero, lo transformó en gol el chileno , que engañó desde los doce pasos al arquero Wojciech Szczesny para poner el 1-0 de los andaluces sobre los azulgranas. Se trata del segundo gol del ‘Niño Maravilla’ en la presente temporada liguera en el equipo que dirige Matías Almeyda.

