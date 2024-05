Brahim Díaz ha demostrado una vez más su valía en las filas del Real Madrid, marcando dos goles cruciales en la victoria del equipo blanco sobre el Granada por 4-0 en la jornada 35 de LaLiga. Aunque no siempre es titular indiscutible en el once inicial, cada vez que recibe la confianza del técnico Carlo Ancelotti, demuestra su calidad y capacidad para marcar la diferencia en el terreno de juego. Este sábado no fue la excepción, ya que el joven jugador brilló con un magnífico doblete que contribuyó en gran medida al éxito de su equipo.

El primer gol de Brahim Díaz llegó a los 49 minutos del encuentro. Mostrando su habilidad y destreza, el delantero español superó a varios defensores del Granada y ejecutó un impresionante disparo desde el borde del área que se coló cerca del poste izquierdo, dejando al arquero Augusto Batalla sin opciones de detenerlo.

No contento con un solo gol, Brahim Díaz continuó su exhibición en el segundo tiempo y anotó su segundo tanto del partido a los 59 minutos. Recibiendo un pase preciso de Luka Modric dentro del área, Brahim no dudó y definió de manera magistral, colocando el balón en la esquina inferior izquierda de la portería rival.

Con estos dos goles, Brahim Díaz suma un total de 11 goles y 7 asistencias en todas las competiciones de esta temporada con el Real Madrid. Sus actuaciones destacadas y su capacidad para marcar en momentos clave son un testimonio de su talento y su prometedor futuro en el fútbol profesional.





Gol de Brahim Díaz para 4-0 del Real Madrid vs. Granada por LaLiga





Gol de Brahim Díaz para 4-0 del Real Madrid vs. Granada por LaLiga. (Video: BeinSports)

Real Madrid vs. Granada: lo que se les viene





Luego de medirse ante el Granada, Real Madrid deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Alavés, con el que se medirá el martes 14 de mayo, desde las 2:30 de la tarde (hora peruana y colombiana) y 9:30 de la noche (hora española), en el estadio Santiago Bernabéu.

Ojo, el compromiso será parte de la jornada 36 de LaLiga, en el que el conjunto merengues ya se consagró campeón de la campaña al ser inalcanzable en la tabla general, en lo que resta de la temporada, tras obtener 28 partidos ganados,6 empatados y solo una derrota. Su rendimiento le ha llevado a obtener 90 puntos.

Por su parte, Granada también deberá pensar en su certamen local. Su siguiente rival será el Rayo Vallecano, en el popular Estadio de Vallecas, este miércoles 15 de mayo, por la fecha 36, a las 12:30 de la tarde (hora peruana y colombiana) y 7:30 de la noche (hora española). Los Rojiblancos, a cuatro fechas del final del torneo, han descendido a la segunda división del fútbol español.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024