Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid vs. Alavés. (Video: ESPN)
Kylian Mbappé marcó el 1-0 de Real Madrid vs. Alavés. (Video: ESPN)

No cabe duda que el entró como un claro favorito en el partido ante por y esta situación se vio reflejada en los primeros minutos. Los ‘merengues’ atacaron de manera constante, pero encontraron el éxito a los 24′, por intermedio de un gran pase y otra excelente gestión individual. Jude Bellingham encontró un espacio para lanzar el balón a quien, con un gran despliegue de velocidad, pudo superar a los defensas y disparó de manera potente al arco. Con nulas opciones de atraparlo por parte del portero, el marcador del partido se abrió, teniendo el estadio de Mendizorroza como escenario.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS