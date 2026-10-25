Kylian Mbappé apareció antes del descanso para adelantar al Real Madrid ante Barcelona en una nueva edición del clásico español. (VIDEO: DSPORTS)
Kylian Mbappé apareció antes del descanso para adelantar al Real Madrid ante Barcelona en una nueva edición del clásico español. (VIDEO: DSPORTS)

Al minuto 41, abrió el marcador para el frente al Barcelona. El delantero francés definió con la derecha desde el centro del área y colocó el balón junto al palo izquierdo para establecer el 1-0 a favor del conjunto merengue.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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