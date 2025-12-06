Gol de Lamine Yamal para el 5-1 de Barcelona vs. Betis. (Video: BEIN)
Gol de Lamine Yamal para el 5-1 de Barcelona vs. Betis. (Video: BEIN)

El partido de inició con un vaivén de emociones porque los locales abrieron la cuenta por intermedio de Anthony, en el partido válido por . El brasileño puso el 1-0 (6′), pero esta situación de alegría no duró mucho porque los ‘culés’ reaccionaron rápido. Ferrán Torres (11′, 13′ y 40′) y Roony Bardghji (31′) remontaron rápidamente el encuentro. Ya en el segundo tiempo, apareció la estrella para coronar este resultado desde el punto de penal. El delantero de 18 años se paró frente al balón y disparó al lado opuesto del portero que no pudo hacer nada. De inmediato, corrió hacia la cámara de transmisión y se besó el escudo, una típica celebración del jugador.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS