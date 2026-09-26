La selección de España protagonizó una gran remontada ante Inglaterra. La ‘Roja’ pasó de estar abajo en el marcador a ponerse 3-2 en apenas 13 minutos, en un tramo decisivo del partido. El conjunto español encontró el empate a los 61 minutos gracias a Álex Baena. El futbolista, que había ingresado desde el banco de suplentes, aprovechó la oportunidad y marcó el 2-2 para devolverle la vida a su selección. España no se conformó con la igualdad y continuó buscando el arco inglés. A los 74 minutos, nuevamente apareció Baena, esta vez como asistidor, para habilitar a Mikel Oyarzábal, quien definió con categoría para marcar el 3-2. De esta manera, la ‘Roja’ consiguió darle vuelta al marcador en un lapso de apenas 13 minutos y pasó a tener el control del encuentro frente a una Inglaterra que había logrado ponerse en ventaja.
El ingreso de Baena terminó siendo determinante para España, ya que participó directamente en los dos goles que permitieron concretar la remontada. Inglaterra, por su parte, deberá reaccionar en los minutos finales para intentar volver a meterse en el partido.