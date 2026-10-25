Raphinha apareció en el área y marcó el 1-1 del Barcelona frente al Real Madrid tras una asistencia de Pedri en el clásico español. (VIDEO: DSports)
Raphinha apareció en el área y marcó el 1-1 del Barcelona frente al Real Madrid tras una asistencia de Pedri en el clásico español. (VIDEO: DSports)

encontró el empate ante el gracias a . El atacante brasileño apareció en el área y definió con la zurda para colocar el 1-1 en el clásico español. La jugada nació de un tiro de esquina que Pedri aprovechó para asistir a su compañero. Raphinha recibió el balón dentro del área y sacó un remate raso que terminó junto al palo izquierdo, dejando sin opciones al guardameta madridista.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC