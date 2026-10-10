¡Celebración con suspenso! Gol de Diomande a favor del Real Madrid ante Villarreal (Video: Direct TV Sports)
¡Celebración con suspenso! Gol de Diomande a favor del Real Madrid ante Villarreal (Video: Direct TV Sports)

El encontró el gol cuando más lo necesitaba. Al minuto 63, entró en diagonal y filtró un gran pase para que Yan Diomande anotara su primer gol de blanco. El juez de línea levantó inicialmente el banderín por fuera de juego, pero el VAR intervino y validó el tanto para desatar la celebración madridista.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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