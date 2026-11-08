Doblete de Fermín López para el 2-1 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Doblete de Fermín López para el 2-1 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

volvió a aparecer para darle vuelta al marcador ante . Tras una gran habilitación de Lamine Yamal, el mediocampista español recibió dentro del área y sacó un remate de primera, cruzado, para vencer a Jan Oblak y marcar el 2-1 del Barcelona por la fecha 12 de LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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