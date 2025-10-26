Gol de Fermín López para el 1-1 del Barcelona vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Llega el empate en el clásico de España entre y . Arda Güler perdió un balón en salida y Fermín López puso el 1-1 tras asistencia de Marcus Rashford. El gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo tras una distracción del Madrid que supo aprovechar muy bien el equipo de Hansi Flick. Con este gol, los ‘culés’ buscan no desprenderse de los primeros lugares de y seguirá a un punto de diferencia con el cuadro ‘blanco’.

