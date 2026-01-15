Gol de Ferrán Torres para el 1-0 del Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey | VIDEO: América TV
no resistió más la presión del en los octavos de final de la . Es así que al minuto 66′ llegó el primer gol del partido en los pies de Ferrán Torres tras un contragolpe perfecto que inició en las manos del portero del Barcelona, Joan García. Restan varios minutos y, si el cuadro ‘culé’ no desea que le pase lo mismo que al Real Madrid, no deberá bajar los brazos hasta el pitazo final.

