El Barcelona no va a escatimar recursos en la búsqueda de la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey. Así pues, se lleva por encima al Valencia que no ha tenido suficiente con el apoyo de su gente para plantarse bien frente a los ‘culés’. Si bien ya habían encontrado una primera ventaja en los pies de Ferran Torres, no se quedó contento pues dentro del área se encontró con un afortunado rebote del palo del Valencia que le quedó perfecto para encajarlo. Por si no fuera poco, Fermín López aparecía completamente solo ganándole las espaldas a los dos centrales valencianos para llegar a marcar el 3-0 de sombrerito. Pero el héroe absoluto, es sin duda alguna Ferran Torres, que anotó también el cuarto gol para los ‘blaugranas’.





PRIMER GOL DE FERRAN TORRES:

Ferran puso el 1-0 para el Barcelona vs Valencia. (Video: ESPN)





FERMÍN LÓPEZ PUSO EL 3-0 EN MESTALLA:

Fermín López amplió la cuenta por 3-0 en el Barcelona vs Valencia. (Video: ESPN)





FERRAN TORRES Y SU HAT-TRICK:

Ferran Torres marcó un hat-trick en el Barcelona vs Valencia. (Video: ESPN)