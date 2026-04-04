Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: beIN Sports)
Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Barcelona. (Video: beIN Sports)

Con una gran asistencia de Clément Lenglet hacia , el delantero aprovechó la defensa adelantada del FC Barcelona, controló completamente solo y, con un derechazo, la clavó en el ángulo superior derecho de Joan García que no pudo hacer más. Golazo para el , que se adelanta en el Estadio Metropolitano por la jornada 30 de LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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