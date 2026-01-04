Gol de Gonzalo García, Real Madrid 1-0 Betis. (Video: ESPN)
Gol de Gonzalo García, Real Madrid 1-0 Betis. (Video: ESPN)

En el Santiago Bernabéu, se pone arriba en el marcador ante por la fecha 18 de . puso el primero para los merengues al conectar de cabeza dentro del área, tras pase del brasileño Rodrygo, a los 20′ del primer tiempo. Para el conjunto dirigido por Xabi Alonso no existe otra opción que no sea la victoria, pues Barcelona se puede escapar en la cima del torneo, pese a la ausencia por lesión de Kylian Mbappé.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS