¡Cabezazo letal! Gol de Javi Villar para el 1-0 del Albacete vs. Real Madrid
El equipo de Arbeloa es sorprendido por el pequeño, pero valiente Albacete Balompié, quien se pone adelante en el marcador a los 42 minutos gracias a un potente cabezazo de Javi Villar para vencer a Lunin.
Gol Javi Villar para el 1-0 del Albacete vs. Real Madrid | VIDEO: América TV
Real Madrid vs. Albacete Balompié se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. Lo que parecía un partido sencillo para el cuadro ‘blanco’ ante un equipo de segunda división, terminó siendo todo lo contrario, cuando el equipo de Arbeloa fue sorprendido por el pequeño, pero valiente Albacete, al ponerse en ventaja en el marcador a los 42 minutos gracias a un potente cabezazo de Javi Villar para vencer a Lunin. El gol desató la locura en todo el Estadio Carlos Belmonte de España.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.