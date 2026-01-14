Gol Javi Villar para el 1-0 del Albacete vs. Real Madrid | VIDEO: América TV
Gol Javi Villar para el 1-0 del Albacete vs. Real Madrid | VIDEO: América TV

vs. se enfrentan por los octavos de final de la . Lo que parecía un partido sencillo para el cuadro ‘blanco’ ante un equipo de segunda división, terminó siendo todo lo contrario, cuando el equipo de Arbeloa fue sorprendido por el pequeño, pero valiente Albacete, al ponerse en ventaja en el marcador a los 42 minutos gracias a un potente cabezazo de Javi Villar para vencer a Lunin. El gol desató la locura en todo el Estadio Carlos Belmonte de España.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS