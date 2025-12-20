Gol de Jude Bellingham para el 1-0 de Real Madrid. (Video: DSPORTS)
Gol de Jude Bellingham para el 1-0 de Real Madrid. (Video: DSPORTS)

El vs. , por la fecha 17 de , brindó emociones desde los primeros minutos, pero la efectividad se vio esquiva en casi toda la etapa inicial; sin embargo, a los 38′ cambió la figura. Un tiro libre para los ‘merengues’ fue ejecutado por Rodrygo Goes quien mandó el balón hacia ele área rival. Producto de una gran carrera y potencia, saltó para ganarle a los defensas, ejecutando así un potente cabezazo que fue inatajable para el portero rival. El volante inglés celebró eufóricamente con sus compañeros, saludando también a su novia y familia que estaban en la tribuna del Santiago Bernabéu.

