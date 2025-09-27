Gol de Julián Álvarez, Atlético 4-2 Real Madrid. (Video: DSports / Foto: Getty)
Sigue picando la ‘Araña’. aumenta y se pone 4-2 ante nuevamente gracias a , por la fecha 7 de . Doblete de la ‘Araña’ y otra vez de pelota parada. Tremendo tiro libre que fue imposible para Thibaut Courtois. Explota el Metropolitano y también el ‘Cholo’ Simeone, quien empieza a intentar cerrar el marcador a su favor, y pone a Conor Gallagher en lugar de Alexander Sorloth, mientras que en el Madrid ya está en cancha Franco Mastantuono.

