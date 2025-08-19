Gol de Kylian Mbappé, de penal, para el 1-0 del Real Madrid vs Osasuna. (Video: DSports)
En el inicio del segundo tiempo, después de unos 45 minutos en los que se les fue complicado acercarse a abrir el marcador, el cuadro del volvió a tener una intervención positiva en los últimos metros de su rival. Fue quien apareció por la banda derecha con velocidad superando a la línea defensiva de Osasuna, pero en un intento de frenarlo fue Juan Cruz quien buscando cerrar la jugada, cometió una infracción al impactarlo en los pies. Fue así que el árbitro dio un penal a favor de los ‘madridistas’ y fue el mismo ‘Kiki’ quien lo mandó a guardar poniendo el único gol del partido.

