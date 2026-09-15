GOL Kylian Mbappé, Real Madrid 2-0 Elche. (Video: LaLiga)
GOL Kylian Mbappé, Real Madrid 2-0 Elche. (Video: LaLiga)

Luego del 1-0 con participación de y en colaboración con el arquero Matías Dituro, rápidamente amplió la cuenta y facturó el 2-0 para vs. Elche. Sobre los 33 minutos, una veloz escapada del marfileño Yan Diomandé por la banda derecha acabó en un centro rasante que empujó la ‘Tortuga’. De hecho, ‘Kiki’ no pudo festejar producto del golpe con el portero del por la inercia de su barrida.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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