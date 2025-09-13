Gol Mbappé, Real Madrid 1-0 Real Sociedad. (Video: ESPN)
Gol Mbappé, Real Madrid 1-0 Real Sociedad. (Video: ESPN)

Se abrió la cuenta en San Sebastián. Tras un error en salida de la , atacó el espacio y corrió con la pelota rumbo al arco rival para abrir la cuenta a las 12′ a favor del . Se trata del cuarto gol de ‘Kiki’ en LaLiga para el Madrid, que también busca su cuarta victoria consecutiva.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS