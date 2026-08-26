Hat-trick de Kylian Mbappé, Real Madrid 4-1 Real Sociedad (Video: ESPN)
Hat-trick de Kylian Mbappé, Real Madrid 4-1 Real Sociedad (Video: ESPN)

En un desmarque explosivo, atacó el área con la velocidad que lo caracteriza para romper la igualdad frente a la . Tras recibir un pase medido en profundidad de Federico Valverde, el delantero francés recortó hacia dentro con un sutil cambio de ritmo, descolocando al defensor, y definió con frialdad al primer palo: así firmó el 1-0 para la victoria parcial del , por la fecha 2 de . Los vascos logran el empate, pero nuevamente la ‘Tortuga’ apareció en el segundo tiempo para jugar en pared con Jude Bellingham y marcar el 2-1. Sobre el final, ‘Vini’ lo asistió para marcar su triplete y el 4-1.

El 1-0 de Mbappé para Real Madrid

Gol de Kylian Mbappé, Real Madrid vs. Real Sociedad (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé, Real Madrid vs. Real Sociedad (Video: ESPN)

El 2-1 de Mbappé para Real Madrid

Gol de Kylian Mbappé, Real Madrid 2-1 Real Sociedad (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé, Real Madrid 2-1 Real Sociedad (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC