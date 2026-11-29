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¡La picó con calidad! Golazo de Pierre Emerick Aubameyang para el 1-1 de La Coruña vs. Barcelona
El Deportivo de La Coruña encontró rápidamente el empate frente al Barcelona. A los 9 minutos, Pierre Emerick Aubameyang apareció para poner el 1-1 en Riazor y devolverle la emoción al encuentro, aprovechando un error de cálculo de Pau Cubarsí. El delantero gabonés aprovechó una de las primeras ocasiones del conjunto local para vencer la resistencia azulgrana y celebrar ante su afición, definiendo con mucha sutileza ante la salida de Joan García. De esta manera, el exatacante del Barcelona, que conoce bien al club catalán por su pasado como jugador azulgrana, terminó convirtiéndose en protagonista de un inicio de partido bastante movido, con dos goles en menos de 10 minutos.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.