Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Celta de Vigo. (Video: Movistar LaLiga)
Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Celta de Vigo. (Video: Movistar LaLiga)

En un partido de alta tensión, el joven talento azulgrana asumió la responsabilidad y no falló. Con frialdad y precisión, Lamine Yamal ejecutó el penal para marcar el 1-0 del FC Barcelona frente al Celta de Vigo, desatando la euforia en el estadio y reafirmando su crecimiento como pieza clave en el equipo.

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