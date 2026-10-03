¡Golazo infernal de Lamine Yamal! ‘Bombazo’ para el 1-0 de España vs. República Checa (Video: Espn)
¡Golazo infernal de Lamine Yamal! ‘Bombazo’ para el 1-0 de España vs. República Checa (Video: Espn)

Lamine Yamal volvió a aparecer con un golazo para España. El delantero del Barcelona abrió el marcador a los 5 minutos con un potente remate desde el pico del área que se metió directo en la escuadra del arco checo. Así, la ‘Roja’ se puso 1-0 en Oviedo y el joven atacante sumó su cuarto gol en los últimos tres partidos con la selección española.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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