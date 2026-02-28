Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Villarreal. (Video: DSports)
Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Villarreal. (Video: DSports)

Tras un error en salida del Villarreal, Fermín López encontró libre a Lamine Yamal y este no perdonó para poner el 1-0 del Barcelona vs. Villarreal.

Noticia en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS