Gol de penal de Lamine Yamal en el Barcelona vs Rayo Vallecano. (Video: ESPN)
En medio de una jugada en la que Lamine Yamal se acercaba al área, con un contacto de parte de un defensor del Rayo Vallecano, el futbolista cedió al impacto y cayó al terreno de juego, lo que terminó en un penal a favor del Barcelona que no había logrado abrir el marcador en los primeros minutos. Fue de esa manera que, el propio Yamal convirtió el gol desde los doce pasos.

