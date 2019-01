¡G.O.A.T.! Leo Messi le marcó un golazo al Eibar y llegó a los 400 en LaLiga Santander [VIDEO]

Lionel Messi ha demostrado en el Barcelona vs Eibar , por la fecha 19 de LaLiga Santander 2019 , que tiene bien ganado el apodo de G.O.A.T. (Greatest of All Time). Y es que el mejor del mundo, le ha marcado al equipo de Mendilibar y llegó a ¡los 400 goles en la historia de la liga española!



El atacante consiguió el histórico tanto gracias a la presión alta de Barcelona para robar el balón al Eibar. Luis Suárez, dentro del área, asistió al argentino, quien amagó a los defensores y cruzó la pelota para vencer al portero Asier Riesgo.



El delantero azulgrana se ha convertido en el primer futbolista en la historia que anota 400 tantos en el torneo español. La impresionante marca la consiguió en un total de 435 encuentros con los catalanes.



Lionel Messi es el máximo anotador de LaLiga por lejos y la ventaja sobre el segundo aumenta cada jornada, pues dejó en 311 a Cristiano Ronaldo, quien desde esta campaña partido a la Juventus de Italia.



Lionel Messi, en esta temporada de la Liga Santander, ha sumado 17 anotaciones y encabeza la clasificación de artilleros de la competición, seguido por Luis Suárez con 14.