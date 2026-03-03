Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Sigue el suspenso! Goles de Marc Bernal para el 3-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid
Se pone de candela la vuelta de la final de la Copa del Rey. Tras el 4-0 de la ida a favor del Atlético de Madrid, FC Barcelona se vio obligado a abrir rápidamente el marcador en el arco de Juan Musso. Fue así que a los 29 minutos del primer tiempo se abrió la lata en el Camp Nou. Tras un cobro rápido de tiro de esquina, Lamine Yamal realizó una gran jugada, ingresó al área y metió un centro perfecto para que Marc Bernal solo la empuje y ponga el 1-0. En el segundo tiempo, Bernal aumentó y Barcelona quedó a un tanto de igualar la serie.
El 3-0 de Marc Bernal
Gol de Marc Bernal, Barcelona 3-0 Atlético de Madrid. (Video: Movistar) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.