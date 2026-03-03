Gol de Marc Bernal para el 1-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid con gran jugada de Lamine Yamal. (Video: Movistar Deportes)
Gol de Marc Bernal para el 1-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid con gran jugada de Lamine Yamal. (Video: Movistar Deportes)

Se pone de candela la vuelta de la final de la Copa del Rey. Tras el 4-0 de la ida a favor del , se vio obligado a abrir rápidamente el marcador en el arco de Juan Musso. Fue así que a los 29 minutos del primer tiempo se abrió la lata en el Camp Nou. Tras un cobro rápido de tiro de esquina, realizó una gran jugada, ingresó al área y metió un centro perfecto para que solo la empuje y ponga el 1-0. En el segundo tiempo, Bernal aumentó y Barcelona quedó a un tanto de igualar la serie.

El 3-0 de Marc Bernal

Gol de Marc Bernal, Barcelona 3-0 Atlético de Madrid. (Video: Movistar)
Gol de Marc Bernal, Barcelona 3-0 Atlético de Madrid. (Video: Movistar)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS