Gol de Marcus Rashford para el 1-1 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: beIN Sports)
Gol de Marcus Rashford para el 1-1 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: beIN Sports)

No pasaron ni cinco minutos para que el Atlético de Madrid pudiera sostener la ventaja en el partido. tomó el balón desde tres cuartos de cancha, superó con facilidad a la defensa ‘colchonera’ y, tras una gran pared con Dani Olmo, quedó mano a mano con Juan Musso para definir el 1-1 del , que vuelve a meterse en el partido y sueña con la remontada. Revive el gol del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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