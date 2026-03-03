Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: Movistar Deportes)
Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: Movistar Deportes)

Llegó el segundo para el en la última jugada del primer tiempo. Raphinha marca desde los doce pasos y la serie se pone 4-2 en el global para el . Y falta un tiempo. Tremendo complemento que se viene en el Camp Nou, incluso luego de que los ‘colchoneros’ desperdiciaran el empate en la cabeza de Ademola Lookman.

