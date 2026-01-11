GOL Raphinha, Barcelona 1-0 Real Madrid. (Video: ESPN)
En las postrimerías del primer tiempo, Raphinha apareció dentro del área para clavar un zurdazo y abrir la cuenta en la final de la Supercopa española.

