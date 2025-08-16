Gol de Raphinha para el 1-0 de Barcelona vs. Mallorca. (Video: ESPN)
Dominante desde los primeros minutos. La fecha 1 de la LaLiga dejó como escenario el partido de y, desde el inicio, la escuadra catalana impuso su juego. Los dirigidos por Hansi Flick abrieron la cuenta a los 7′, para seguir sorprendiendo a los locales. desbordó por derecha y se adueñó de la banda para lanzar un excelente centro que encontró la cabeza de en el área. El brasileño impactó de manera potente para abrir la cuenta rápidamente en el estadio San Moix, dejando claro que quieren repetir la corona en el fútbol español.

